Teknoloji altyapısını sağladığı 80 perakende markasının dijital operasyonlarının büyümesine yardımcı olan Akinon, ürettiği teknolojiyi tüm dünyaya ihraç etmeyi hedefliyor.

İlk etapta MENA bölgesi Doğu Avrupa, Güney Asya ve Avustralya’ya açılacak. Girişimciler Tolga Tatari, Ahmet Emre Sarı ve Çağrı Orçan tarafından 2017 yılında kurulan Akinon, geliştirdiği yeni teknolojilerle kısa süre içinde alanında gözde şirketlerden biri haline gelen girişimlerden oldu.

Markafoni’nin kurucu ortaklarından olan Tolga Tatari, perakende sektörünün kullandığı dijitalleşme araçlarının yetersiz kalması düşüncesinden yola çıkarak altı kişilik ekiple şirketi kurdu.

Kurulduğu zaman dört markaya hizmet veren Akinon, bugün 250 kişiye istihdam sağlayan bir teknoloji şirketine dönüştü.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.