Pınar Su ve İçecek Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu, “30’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıl yeni pazarlara giriş yapacağız” dedi.

Pınar Su ve İçecek, 9-13 Ekim 2021 tarihleri arasında Almanya’nın Köln kentinde gerçekleşen Anuga Fuarı’na katıldı. Pınar Su ve İçecek Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu; “Tüketici odaklı, sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımımızla çalışmalarımıza devam ederken, günümüzün sağlıklı yaşam trendlerini yakından takip ediyor ve farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler üretiyoruz. Ürünlerimizi, şeker tüketiminin azaltılması, vegan beslenmenin artması gibi yeni nesil yaşam alışkanlıklarına göre şekillendiriyoruz. Eşsiz lezzetlerimizle genişlettiğimiz portföyümüzü bu yıl da Anuga Fuarı’nda yabancı yatırımcılara tanıtma fırsatı bulduk. Türkiye’nin vegan sertifikasına sahip ilk meyveli gazlı içeceği “Pınar Frii”, Zindelik, Güzellik, Bağışıklık ve Rahatlık Pınarım çeşitlerinden oluşan “Fonksiyonel Ürün Ailesi’’, Soğuk Çay, Gazoz, Pınar Gazlı Su ve Pınar Su çeşitlerimiz ziyaretçilerden ve katılımcılardan tam not aldı. Geliştirdiğimiz teknolojik altyapımızla, mevcut ve yeni içecek kategorilerinde yakaladığımız tüketici memnuniyetini daha yukarı taşıma amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Hedef; yeni pazarlara giriş yapmak

Türkiye’nin toplam su ihracatının yüzde 17,8’ini tek başına gerçekleştirdiklerini belirten Kalpaklıoğu; “Yüzde yüz yerli sermayeli Pınar Su ve İçecek olarak, başta Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere 30’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor; toplam satışlarımızın %16,7’sini yurt dışı pazarlara yapıyoruz. Türkiye pazarındaki gelişmelerin yanı sıra global trendleri de yakından takip ediyoruz.

Hedefimiz, üretmeye başladığımız katma değerli içecek ürün çeşitleriyle, başta aktif olduğumuz ülkeler olmak üzere tüm dünyada yeni pazarlara “made in Türkiye” ürünlerimizle giriş yapmak.” açıklamalarında bulundu.