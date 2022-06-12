Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, bu yıl 3 milyar TL’lik bir yatırım öngördüklerini söylüyor.

Tahincioğlu, “Yeni dönemde özellikle Urla ve Çeşme’yi yakından takip edeceğiz. Yurtdışına da bakıyoruz” diye konuşuyor.

Pandemide artan maliyetler nedeniyle zorlanan inşaat şirketleri, yeni projeleri yavaşlatmış durumda. Ancak bu süreçte proje üretmeye devam eden firmalar da var.

Bunlardan biri olan Tahincioğlu Gayrimenkul, İstanbul ve Göcek’teki yeni projelerinin yanında radarına yurtdışını da aldı.

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Avrupa’da ve doğuda baktıkları ülkeler olduğunu ancak planın henüz ham durumda bulunduğunu söylüyor.

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ile sektörü ve şirketin yatırım planlarını konuştuk.

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