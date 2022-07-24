Birbirine güven zinciriyle bağlı paydaşlardan oluşan Zer ekosistemini büyütmeyi hedeflediklerini söyleyen Zer A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Apak, “2021 yılında 10 milyar TL seviyesinde olan satın alma hacmimizi 2022 sonu itibarıyla iki katına çıkaracağız” diyor.

Türkiye’nin ilk ve en büyük satın alma şirketi Zer, bundan yaklaşık 20 yıl önce Koç Topluluğu şirketlerinin indirekt satın almalarında maliyet tasarrufu, operasyonel kolaylık ve etkin kaynak kullanımını sağlamak için bir verimlilik merkezi oluşturma amacıyla kuruldu.

2013 yılında stratejik satın alma ve tedarikçi çözümleri platformu Promena’nın Zer bünyesine katılmasıyla şirket, uzmanlığının yanına teknolojik yetkinliklerini de koydu ve yapısını daha da güçlendirdi.

Zer, bugün 20 yıla yaklaşan deneyimiyle Koç Topluluğu şirketlerinin yanı sıra topluluk dışından pek çok şirketin de satın alma ve tedarik zinciri yönetimi sürecini yürütüyor.

Zer’in tedarikçi havuzunda 30 binden fazla tedarikçi bulunuyor. Bu yıl itibarıyla aktif olarak çalışılan tedarikçi sayısı ise 2 bin 500’e ulaşmış durumda.

2021 yılında 10 milyar TL’ye ulaşan satın alma hacmini yöneten Zer Genel Müdürü Mehmet Apak’la satın alma trendlerini ve yeni dönem hedeflerini konuştuk.

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