Zoom, video konferanslardaki dil bariyerini aşmak hedefiyle dünyanın önde gelen girişimlerinden Kites GmbH’yi satın aldı.

Video konferans platformu Zoom, dil bariyerini aşma hedefiyle makine çevirisi sistemlerinde önde gelen girişimlerden Kites GmbH’yi (Karlsruhe Bilgi Teknolojisi Çözümleri) satın aldı.

İki şirket arasında yapılan satış sözleşmesinin şartları ise henüz açıklanmadı.

Bloomberg’in haberine göre 2015 yılında kurulan Kites’ın 12 bilim insanından oluşan ekibinin, Zoom kullanıcıları için gerçek zamanlı ve çok dilli çeviri desteği sağlayarak Zoom’un mühendislik ekibinin toplantı üretkenliğini ve verimliliğini artırmak için makine çevirisi alanında kendisini geliştirmesine yardımcı olacağı belirtildi.