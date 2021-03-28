Panel açılış konuşması: Roberto Luongo/ İtalyan Ticaret Ajansı Genel Müdürü
Panelistler:
Ahmet Kirman/ Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü
Federico Vescovi / Barilla Group Asya, Afrika ve Avustralya Başkanı
Marco Votta / CNH Industrial Global Traktör Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Niccolo’ Ubertalli / Unicredit Merkezi ve Doğu Avrupa Ticari Bankacılık Co-CEO’su
Yüksel Yıldırım/ Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı
Zeynep Bodur Okyay / Kale Grubu Başkanı ve CEO’su
Moderatör: Alper Mat / İtalya Doğrudan Yabancı Yatırımlar Türkiye Temsilcisi
Panel kapanış konuşması: Manlio Di Stefano / İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
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