Generali Sigorta’ya yeni GMY
150 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet gösteren İtalyan Generali Sigorta’da önemli bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Generali Sigorta’da direkt satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Kerem Ölmez atandı.
2017 yılında Generali Sigorta ailesine katılan ve şirketin kârlılık ve optimizasyon hedefiyle başlattığı dijital dönüşümün mimarlarından olan Ölmez, yeni görevinde pazarlama-iletişim, dijital, direkt kanal, CRM, müşteri ve dağıtım kanalları deneyimi departmanlarının yönetiminden sorumlu olacak.
Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kerem Ölmez, Yeditepe Üniversitesi’nde MBA ile yüksek lisansını tamamladı.
Mayıs 2017’de pazarlama direktörü olarak Generali ailesine katılan Ölmez, aynı yıl direkt satış ve pazarlama direktörlüğü görevine atandı.
Ölmez, Generali Grup bünyesinde de dijital dönüşüm, pazarlama, Insurtech, Blockchain, müşteri deneyimi gibi birçok uluslararası projede görev alıyor.
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