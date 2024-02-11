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BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 3 hisse ve 3 sektör

AA'nın analizine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yıl başından bu yana dünya genelinde önde gelen endeksler arasında getiri bazında ilk sırada yer alırken rekor seviyelerini geliştirmeyi sürdürüyor. Peki, 2024'te en çok prim yapan sektörler, hisseler neler?

11 Şubat 2024 | 17:16
Son Güncellenme: 11 Şubat 2024 | 17:20
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 3 hisse ve 3 sektör

Analize göre New York Borsası'nda endeksler teknoloji hisseleri öncülüğünde tarihin en yüksek seviyelerini test etmeyi sürdürürken gelişen ülke pay piyasalarına ilgi de artıyor. Bank of America'nın verilerine göre, gelişen ülke pay piyasalarına geçen hafta 20,8 milyar dolarlık nakit girişi gerçekleşti. Bu miktar, haftalık bazda gelişen ülke pay piyasalarına tüm zamanların en yüksek para girişine işaret ediyor. İşte 2024'e şu ana kadar yaşananlar ışığında bir bakış ve bir yorum:

1 TÜRKİYE ÖNEMLİ ORANDA FAYDALANDI

TÜRKİYE ÖNEMLİ ORANDA FAYDALANDI Analistler, söz konusu gelişmelerden Türkiye'nin önemli oranda faydalandığını kaydederek, küresel piyasalarda Türk lirası varlıklara olan ilginin gittikçe arttığını ve bu durumun varlıkların performansı üzerinde etkili olduğunu belirtti.

2 RAKAMLAR NELER SÖYLÜYOR?

RAKAMLAR NELER SÖYLÜYOR? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistikleri verileri incelendiğinde, yurt dışında yerleşik kişiler son 4 haftada 498,4 milyon dolarlık net hisse senedi ve 319 milyon dolarlık da Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

3 BORSA İSTANBUL, JAPONYA NİKKEİ

BORSA İSTANBUL, JAPONYA NİKKEİ Yabancı yatırım kuruluşlarının Türk varlıklarına yönelik olumlu raporlarının da devam ettiğini vurgulayan analistler, geçen yılki seçimlerin ardından başlayan normalleşme sürecinde ekonomi yönetiminin attığı adımların Türk lirası varlıklara olan risk iştahını beslediğini aktardı. Söz konusu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana yüzde 21,1 getiri ile dünyanın önemli endekslerini geride bırakırken en yakın takipçisi olan Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 10,3 yükseldi.

4 DOLAR BAZLI BAKILDIĞINDA DURUM NE?

DOLAR BAZLI BAKILDIĞINDA DURUM NE? BIST 100 endeksi cuma günü 9.045,97 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken dolar bazlı bakıldığında, endeks yüzde 16,2 artışla 294,5 puana ulaşarak 16 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini test etti.Bu yıl BIST 100 endeksinde günlük ortalama 97,9 milyar liralık işlem hacmi oluştu. Endeksin en çok işlem hacmine 133,6 milyar lira ile 7 Şubat'ta ulaştığı görüldü.

5 EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖRLER

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖRLER Sektör endeksleri detaylı incelendiğinde, 2024 başından bu yana tüm sektörlerin kazandırdığı göze çarparken, ilk sırayı yüzde 56,6 ile bilişim aldı. Onu yüzde 35,5 ile turizm ve yüzde 29,7 ile elektrik izledi. Bankacılık endeksi bu dönemde yüzde 12,5 ve holding endeksi yüzde 27,1 değer kazandı.

6 BU YIL EN ÇOK KAZANDIRAN 3 HİSSE

BU YIL EN ÇOK KAZANDIRAN 3 HİSSE Hisse bazlı ise sene başından bu yana BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97'si prim yaparken, 3'ünün ise gerilediği dikkati çekti. Bu yıl yatırımcısını en çok sevindiren ilk üç şirketin hisseleri sırasıyla, yüzde 76,5 artışla Vestel Elektronik, yüzde 66,4 değer kazancıyla Akfen Yenilenebilir Enerji ve yüzde 56 yükselişle SDT Uzay ve Savunma oldu.

7 BU YIL GERİLEYEN 3 HİSSE

BU YIL GERİLEYEN 3 HİSSE Bu süreçte BIST 100 endeksine dahil olup da gerileyen üç hisse ise sırasıyla, yüzde 25,4 azalışla Qua Granite, yüzde 9,2 değer kaybıyla Hektaş ve yüzde 4,5 düşüşle Aksa Akrilik olarak belirlendi.

8 RİSK İŞTAHI HANGİ SEVİYEDE?

RİSK İŞTAHI HANGİ SEVİYEDE? Öte yandan, Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) açıkladığı verilere göre, 9 Şubat itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 7,2 milyon olurken, pay senedi piyasa değeri de 11,9 trilyon Türk lirasına çıkarak rekor kırdı. MKK tarafından risk iştahını ölçmek için oluşturulan Risk Eğilim Endeksi (REKS) incelendiğinde ise 2 Şubat itibarıyla yabancı yatırımcıların risk iştahı 64,3 ve yerli yatırımcıların risk iştahı 63,1 seviyesinde bulunurken, tüm yatırımcıların risk iştahı 56,3 oldu. REKS'in 50 seviyesinin üzerinde olması risk iştahının fazla olduğuna işaret ediyor, bu seviyenin altı risk iştahının düşük seyrettiği şeklinde yorumlanıyor.

9 ENDESKLE İLGİLİ BİR YORUM

ENDESKLE İLGİLİ BİR YORUM A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılla birlikte Borsa İstanbul'da başlayan yükselişin, BIST 100 endeksinde 9.000 puanın üzerinde kapanışları beraberinde getirmeye başladığını belirterek, "Endeksteki son yükselişe karşın bunun bir son değil, yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. BIST'in aşırı iskontolu kalmış olması ve özellikle döviz kurlarındaki dengeli seyrin yabancı yatırımcıyı alım yönünde iştahlandırmasının söz konusu yükselişte katkısının yüksek olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti: "Borsa İstanbul'un hem tarihsel ortalamalarına hem de emsallerine göre devam eden iskontosunun yıl içinde yeni zirveler getirmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bu son yükselişle birlikte 8.500 puanı güçlü destek yapan endekste, psikolojik olarak da önemli olacağını öngördüğümüz 10.000 puan seviyesinin ilk hedef olacağı kanaatindeyiz."
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