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Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket (22 Temmuz)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 4 şirket için nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Temmuz pazartesi günü...

20 Temmuz 2024 | 23:00
Son Güncellenme: 21 Temmuz 2024 | 00:20
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket (22 Temmuz)

Borsa İstanbul'da pazartesi günü 4 şirket için temettü günü... İşte o şirketler

1 AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY)

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY) Avrupakent GYO, 3 taksit halinde pay başına toplamda net 2,1000000 TL temettü açıklamıştı. 3. taksit olarak pay başına net 0,7000000 temettü ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 24 Temmuz 2024.

2 GRAINTURK TARIM A.Ş. (GRTRK)

GRAINTURK TARIM A.Ş. (GRTRK) Şirket 3 taksit halinde toplamda net 0,1072797 TL temettü kararı almıştı. 1. taksit olarak pay başına brüt 0,0397333 TL, net 0,0357599 TL temettü ödemesi yapacak. 1. taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 24 Temmuz 2024.

3 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH) Şirket 2 taksit halinde toplamda net 1,2499998 TL temettü kararı almıştı. 2. taksit olarak pay başına brüt 0,6944444 TL, net 0,6249999 TL temettü dağıtacak. 2. taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 24 Temmuz 2024.

4 TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (TRGYO)

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (TRGYO) Pay başına net 2,3500000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 24 Temmuz 2024.
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