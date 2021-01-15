İstanbulkart ve HES kodu eşleştirme zorunluluğunda son güne gelindi. İstanbulkartları ile HES kodunu eşleştirmeyenler, toplu ulaşımdan bugün itibariyle faydalanamıyor. Peki İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl ve nereden yapılır? İşte adım adım İstanbulkart HES kodu tanımlama işlemleri…

İSTANBULKART’A HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Eşleştirme işlemi “istanbulkart.istanbul” sitesinden yapılabiliyor. Ancak İstanbulkart’a HES kodu doğrulama yapmak için ilk olarak Hayat Eve Sığar, E-Devlet veya SMS ile HES kodu almanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra, İstanbulkart akbile HES kodu yükleme, doğrulama ve tanımlama yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz;

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu almanın üç farklı yöntemi bulunuyor. Dileyen kullanıcılar telefonlarına indirdikleri Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kodu edinebiliyor. Diğer bir yöntem ise kısa mesaj (SMS) ile HES kodu edinme. Son olarak devlet hizmetlerinin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesine yarayan e-Devlet üzerinden de vatandaşlar kodu edinebiliyor.

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. İşte adım adım detaylı HES kodu alma yöntemleri;

1- HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI ÜZERİNDEN KOD ALMA

Telefonları üzerinden kod almak isteyen kullanıcılar ilk olarak telefonlarında bulunan mobil marketler üzerinden uygulamayı indirmeleri gerekmekte. Uygulamayı telefonlarına yükleyen vatandaşlar kayıt işlemini tamamladıktan sonra “HES Kodu İşlemleri” bölümüne giriş yaparak ” HES kodu Oluştur” butonuna tıklayarak kodu oluşturabilir. İsteyen kullanıcılar KOD kullanım sürelerini belirleyebilir.

2- SMS İLE HES KODU ALMA

Telefonlarının mesaj bölümüne giriş yapan kullanıcılar HES yazıp aralarında boşluk bırakacak şekilde T.C kimlik numarasını, Türkiye Cumhuriyeti Kimliğinde bulunan seri numarasının son 4 hanesini ve kod paylaşım süresini yazıp 2023’e kısa mesaj (SMS) yollayarak kodu edinebilir.

3- E-DEVLET HES KODU EDİNME

Kamu kurumlarına gitmeden birçok resmi işlemi gerçekleştirdiğimiz E-devlet üzerinden artık HES kodu alınabiliyor. İlk olarak HES kodu almak isteyen e-Devlet kullanıcıları T.C kimlik ve şifresiyle sisteme giriş yapıyor. Ardından sağ üst bölümünde bulunan arama kutucuğuna ” HES Kodu Sorgulama” yazan vatandaşlar bu bölümde karşılarına gelen ekrandan kod oluşturup diledikleri kurumda kullanabilir.

İSTANBULKART’A HES KODU TANIMLAMA AŞAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

1.ADIM: https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresine giderek aşağıda yer alan bilgileri doldurmanız gerekiyor.

2. ADIM: Kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz ardından İstanbulkart’ınızın üzerinde yazan kart numarasını giriniz.

3. ADIM: Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız.

KART DOLUM MERKEZLERİNDEN DE YAPILABİLİYOR

İstanbulkarta HES kodu eşleme, internet üzerinden yapılabildiği gibi İstanbul Kart Dolum Merkezleri’nde de yapılabiliyor.