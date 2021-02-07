Ev dekorasyon markası Bella Maison’ın Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Tan, pandemi dolayısıyla yaşanan sorunların ticareti olumsuz etkilemiş olmasına rağmen 2020’yi yüzde 300 büyüme ile kapattıklarını söylüyor. Marka, 2021’de de yüzde 300 büyüme ile mağaza kanalında 60 milyon TL, e-ticarette ise 70 milyon TL ciro hedefinde.

Aram Ekin Duran

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Cezayir’de mobilya üretimi ve aksesuarları alanında sektör liderliğine kadar yükselen Tan Ailesi’nin burada oluşturdukları sermaye ve know-how’ı Türkiye’ye aktaran genç girişimcisi Muhammed Tan’ın, ev dekorasyon ve konsept mağazacılıktaki boşluğu farketmesiyle ‘Bella Maison’ markasının temelleri atıldı.

Sofra grubu, ev tekstili, banyo, kozmetik, ev dekorasyonu gibi farklı kategorilerde ürünler geliştiren Bella Maison, 2017 yılında konsept mağazaları ve e-ticaret altyapısı ile Türkiye’den tüm dünyaya ev dekorasyonuna dair ‘ulaşılabilir ve stil sahibi’ ürünler ulaştırma hedefiyle yola çıktı.

Bugün Türkiye’de 11, Cezayir’de üç konsept mağaza ile büyümesini sürdüren Bella Maison, e-ticaretteki büyümesini de yükselen bir grafikle sürdürüyor.

Kuruluş yılından bu yana Türkiye’de var olan ekonomik daralmaya rağmen her yıl ortalama yüzde 100 büyüme gerçekleştiren Bella Maison, yakaladıkları e-ticaret ivmesiyle 2020’den sonra 2021’de de mağaza ve e-ticaret kanalında yüzde 300 büyüme hedefliyor.

Marka, 2021 sonuna kadar Türkiye’de 20 mağazaya, yurtdışında ise özellikle Avrupa ve Kuzey Afrika pazarları başta olmak üzere sekiz yeni mağazaya ulaşma hedefinde.

Bella Maison Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Tan, Türkiye’de renk, koleksiyon ve tasarım çizgisi olan, Avrupai tarzda bir marka olmadığını fark ettiklerini ve bu alana yoğunlaştıklarını söylüyor. Tan, “Mağaza ve e-ticaret yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz, 2021 yılında mağaza kanalında 60 milyon TL, e-ticaret tarafında da 70 milyon TL ciroya ulaşmak” diyor.

Marka eksikliği harekete geçirdi

Türkiye’de ve Cezayir’de oluşturdukları konsept mağazaların ardından Avrupa’dan da ilgi gördüklerini belirten Tan, şöyle konuşuyor: “Markamızı Türkiye liginde oynatırken global arenada Şampiyonlar Ligi’ne hazır olacak şekilde kurguladık.

Avrupa’da bu anlamdaki marka, lojistik altyapı, konsept mağaza eksikliği Türkiye’yi atağa geçirdi. Türkiye ev dekorasyonu alanında üretimdeki know-how’ı ve lojistik avantajı ile önemli bir konumda. Tekstil devlerinin yan markaları hariç bu anlamda Avrupa’da konsept mağazaları bulunan marka olmaması da Bella Maison’a olan ilgiyi uyandırıyor.

Kuzey Afrika Ülkeleri ve Avrupa Ülkeleri’nden yatırımcılarla master franchise işbirlikleri için görüşme halindeyiz. Pandemi sonrası çok yoğun talepler almaya başladık. Buralarda yakın zamanda Bella Maison konsept mağazalarımız yer alacak.”

“E-ticaret ciromuz yüzde 400 arttı”

Pandemide talep patlaması yaşayan markanın e-ticaret cirosunda yüzde 400 büyüme kaydettiğini vurgulayan Tan, “Bu süreçte e-ticarette talep patlaması yaşadık ve bu bize önümüzdeki dönem için de ilham kaynağı oldu. Talep önümüzdeki süreçte de artarak devam edecek. Biz de bu alandaki yatırımlarımızı yoğunlaştıracağız. Hedefimiz e-ticarette ev kategorisinde Türkiye’nin öncü markası haline gelmek” diye konuşuyor. Tan, e-ticaret ile büyüme hızlarına ivme katacaklarının altını çiziyor.