Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Mart’tan itibaren Otomatik Geçiş Sisteminin (OGS) kaldırılarak, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsil edileceğini duyurmuştu. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Türkiye’de yaklaşık 17 milyon HGS ve OGS abonesi bulunuyor. Bunların yaklaşık 1,2 milyonu OGS, 15,8 milyonu ise HGS kullanıcısı. Alınan karar kullanıcıların cihazlar için ödediği bedelin iade edilip edilmeyeceği sorusuna neden oldu. Peki, OGS depozitosu nasıl alınacak?

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, Hürriyet’e 1.2 milyon OGS kullanıcısının hesaplarıyla ilgili bir çalışma yapıldığını ve önümüzdeki birkaç gün içinde kamuoyunun bilgilendirileceğini söylediler. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ise PTT ile bankaların görüşme yaptığını, vatandaşın mağdur edilmeksizin HGS’ye geçişlerinin yapılması için formül arandığını belirttiler. Yetkililer, “Cihaz bedeli geri de verilebilir, HGS hesabında bakiye olarak kullanımına da açılabilir. Ama gecikmeksizin, bu durumla ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecek” dedi. Bankacılık kaynakları OGS uygulamasında kendilerinin sadece aracı olduklarını, sistemin tamamıyla Karayolları üzerinden yürüdüğünü belirttiler. Ancak Karayolları’nın eski bürokratları, OGS cihazlarının bankalar tarafından araç sahiplerine satıldığını, dolayısıyla paraların da onlara ödendiğini ileri sürdüler.

ÜCRETSİZ HGS ETİKETİ VERİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1,2 milyon otomatik geçiş sistemi (OGS) kullanıcısının, 31 Mart tarihi itibarıyla hızlı geçiş sistemine (HGS) ücretsiz geçirileceğini duyurmuştu.

Karaismailoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2021’de gişelerde HGS’den 563,1 milyon, OGS’den ise 71,6 milyon geçiş gerçekleştiğini bildirerek, “Uygulama sistemi olarak da kullanıcıların yüzde 93’ünün tercih ettiği HGS sisteminde karar kılındı. Bu sayede hem kullanıcının tercih önceliği göz önünde bulundurulmuş olacak hem de geçiş sürecinde işlem sadeliği sağlanacak.” demişti.

OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alınacağını kaydeden Karaismailoğlu, OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalar tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verileceğini ve hesaplarının da HGS’ye dönüştürüleceğini belirtmişti.

Karaismailoğlu, dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceğini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceğini aktardı.