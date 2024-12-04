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Türkiye'de 11 ayda en çok satılan 5 elektrikli model

Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki liderliğini kasım ayında da sürdürerek 2024 yılını zirvede tamamlamaya hazırlanıyor.

04 Aralık 2024 | 15:37
Türkiye'de 11 ayda en çok satılan 5 elektrikli model

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024 Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 68 bin 260 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yıla göre yüzde 0,5 artarak 845 bin 530, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,4 azalarak 222 bin 730 adet oldu.

TAM ELEKTRİKLİ MODELLERİN SATIŞ RAKAMI

Ocak-kasım döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış adedi yüzde 38,6 artışla 83 bin 298 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1'den yüzde 9,9'a, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,9'dan 17,7'ye yükseldi.
"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 27,6'sının içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

İLK SIRADA T10X VAR

ODMD verilerine göre Togg, yılın 11 ayında elektrikli otomobil pazar liderliğini sürdürdü. Togg, yılın 11 aylık döneminde 24 bin 361 adetlik satışla en yakın rakibine 15 bin 134 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 29 olarak kayıtlara geçti. Böylece yaklaşık satılan her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.

EN FAZLA SATILAN ELEKTRİKLİ MARKALAR

Elektrikli otomobil satışlarına marka bazlı bakıldığında ocak-kasım döneminde Togg'u 9 bin 227 adetle Tesla ve 8 bin 41 adetle BMW takip etti.
Mercedes-Benz 4 bin 532 adetle dördüncü ve 4 bin 392 adetle KG Mobility (Ssangyong) beşinci olarak sıralandı.

EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ MODELLER

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve MINI countryman şeklinde gerçekleşti.

KASIM AYI SATIŞ RAKAMLARI

Diğer yandan kasım ayına bakıldığında, 13 bin 554 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Togg 4 bin 221 satışla birinci, Tesla 1862 satışla ikinci ve BMW 1465 satışla üçüncü oldu. MINI, 698 satışla dördüncü sırada yer alırken, Mercedes-Benz 601 satışla beşinci sırada konumlandı.

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