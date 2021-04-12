Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 17,33 puan azalarak 1.375,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,99 puan ve yüzde 0,07 kayıpla 1.392,25 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.374,67, en yüksek 1.398,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 azalışla 1.375,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 1,88, hizmetler endeksi yüzde 0,98 ve teknoloji endeksi yüzde 1,85 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,98 puan ve yüzde 1,26 gerileyerek 1.414,46 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20’si prim yaptı, 77’si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Halkbank, Petkim ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.021.433.479 Garanti Bankası 808.301.212 Halkbank 718.192.084 Petkim 666.187.594 Türk Hava Yolları 568.334.181 Kardemir (D) 500.749.584 Fenerbahçe Futbol 497.074.343 Koza Altın 434.320.906 Yapı ve Kredi Bankası 402.938.431 Ford Otosan 343.149.969 Şok Marketler Ticaret 326.537.752 Emlak Konut GMYO 324.318.472 Jantsa Jant Sanayi 322.543.857 Migros Ticaret 319.249.734 Kerevitaş Gıda 315.095.976 Koç Holding 300.662.378 Odaş Elektrik 294.375.916 Bim Mağazalar 288.991.086 Sasa Polyester 284.388.014 Şişe Cam 283.198.837

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 27,42 24,94 9,94 Tat Gıda 10,99 10,30 6,70 Deva Holding 31,36 29,48 6,38 Net Holding 5,03 4,80 4,79 Ege Gübre 229,60 219,20 4,74 Şok Marketler Ticaret 13,61 13,01 4,61 Kerevitaş Gıda 6,31 6,07 3,95 Torunlar GMYO 3,31 3,19 3,76 Migros Ticaret 39,00 37,68 3,50 Tukaş 8,28 8,00 3,50 Çemtaş 16,74 16,38 2,20 Alkim Kimya 17,41 17,27 0,81 Kervan Gıda 18,31 18,17 0,77 MLP Sağlık 21,14 20,98 0,76 Albaraka Türk 1,76 1,75 0,57 Ereğli Demir Çelik 16,40 16,31 0,55 Türk Hava Yolları 11,97 11,94 0,25 Selçuk Ecza Deposu 10,24 10,22 0,20 Petkim 6,02 6,01 0,17 Bim Mağazalar 69,05 68,95 0,15

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 746,10 828,90 -9,99 Fenerbahçe Futbol 31,30 33,48 -6,51 Esenboğa Elektrik 35,32 37,50 -5,81 Konya Çimento 992,70 1.050,70 -5,52 İhlas Gayrimenkul 1,03 1,09 -5,50 Çemaş Döküm 1,14 1,20 -5,00 Borusan Mannesmann 25,60 26,90 -4,83 Verusa Holding 59,50 62,50 -4,80 Mavi Giyim 41,72 43,78 -4,71 Bursa Çimento 3,60 3,77 -4,51 Kartonsan 60,65 63,35 -4,26 Gübre Fabrikaları 68,50 71,50 -4,20 İş Yatırım Menkul Değerler 15,15 15,81 -4,17 İndeks Bilgisayar 29,62 30,90 -4,14 GSD Holding 1,87 1,95 -4,10 Türk Traktör 199,00 207,50 -4,10 Nuh Çimento 55,60 57,95 -4,06 Hektaş 28,32 29,50 -4,00 Türk Telekom 6,41 6,67 -3,90 Good-Year 7,15 7,44 -3,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)