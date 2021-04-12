Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 17,33 puan azalarak 1.375,91 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 0,99 puan ve yüzde 0,07 kayıpla 1.392,25 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.374,67, en yüksek 1.398,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 azalışla 1.375,91 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 1,88, hizmetler endeksi yüzde 0,98 ve teknoloji endeksi yüzde 1,85 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,98 puan ve yüzde 1,26 gerileyerek 1.414,46 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20’si prim yaptı, 77’si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Halkbank, Petkim ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.021.433.479
|Garanti Bankası
|808.301.212
|Halkbank
|718.192.084
|Petkim
|666.187.594
|Türk Hava Yolları
|568.334.181
|Kardemir (D)
|500.749.584
|Fenerbahçe Futbol
|497.074.343
|Koza Altın
|434.320.906
|Yapı ve Kredi Bankası
|402.938.431
|Ford Otosan
|343.149.969
|Şok Marketler Ticaret
|326.537.752
|Emlak Konut GMYO
|324.318.472
|Jantsa Jant Sanayi
|322.543.857
|Migros Ticaret
|319.249.734
|Kerevitaş Gıda
|315.095.976
|Koç Holding
|300.662.378
|Odaş Elektrik
|294.375.916
|Bim Mağazalar
|288.991.086
|Sasa Polyester
|284.388.014
|Şişe Cam
|283.198.837
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|27,42
|24,94
|9,94
|Tat Gıda
|10,99
|10,30
|6,70
|Deva Holding
|31,36
|29,48
|6,38
|Net Holding
|5,03
|4,80
|4,79
|Ege Gübre
|229,60
|219,20
|4,74
|Şok Marketler Ticaret
|13,61
|13,01
|4,61
|Kerevitaş Gıda
|6,31
|6,07
|3,95
|Torunlar GMYO
|3,31
|3,19
|3,76
|Migros Ticaret
|39,00
|37,68
|3,50
|Tukaş
|8,28
|8,00
|3,50
|Çemtaş
|16,74
|16,38
|2,20
|Alkim Kimya
|17,41
|17,27
|0,81
|Kervan Gıda
|18,31
|18,17
|0,77
|MLP Sağlık
|21,14
|20,98
|0,76
|Albaraka Türk
|1,76
|1,75
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|16,40
|16,31
|0,55
|Türk Hava Yolları
|11,97
|11,94
|0,25
|Selçuk Ecza Deposu
|10,24
|10,22
|0,20
|Petkim
|6,02
|6,01
|0,17
|Bim Mağazalar
|69,05
|68,95
|0,15
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|746,10
|828,90
|-9,99
|Fenerbahçe Futbol
|31,30
|33,48
|-6,51
|Esenboğa Elektrik
|35,32
|37,50
|-5,81
|Konya Çimento
|992,70
|1.050,70
|-5,52
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|1,09
|-5,50
|Çemaş Döküm
|1,14
|1,20
|-5,00
|Borusan Mannesmann
|25,60
|26,90
|-4,83
|Verusa Holding
|59,50
|62,50
|-4,80
|Mavi Giyim
|41,72
|43,78
|-4,71
|Bursa Çimento
|3,60
|3,77
|-4,51
|Kartonsan
|60,65
|63,35
|-4,26
|Gübre Fabrikaları
|68,50
|71,50
|-4,20
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,15
|15,81
|-4,17
|İndeks Bilgisayar
|29,62
|30,90
|-4,14
|GSD Holding
|1,87
|1,95
|-4,10
|Türk Traktör
|199,00
|207,50
|-4,10
|Nuh Çimento
|55,60
|57,95
|-4,06
|Hektaş
|28,32
|29,50
|-4,00
|Türk Telekom
|6,41
|6,67
|-3,90
|Good-Year
|7,15
|7,44
|-3,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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