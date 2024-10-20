Marmara ve Ege'yi Akdeniz'e bağlayan kesintisiz ulaşım ağının önemli noktalarından biri olan Aydın-Denizli Otoyolu hafta içi hizmete açıldı. 163 kilometrelik otoyol projesi, Aydın ve Denizli'yi birbirine bağlamanın ötesinde özellikle İstanbul-İzmir-Antalya gibi bu üç büyük kent arasındaki ticareti artırabilir. Ayrıca Pamukkale ve Efes Antik Kenti gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşım kolaylaşacak. Bölgedeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine de kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlanacak. Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarından sonra ise İzmir-Antalya arasının 3.5 saate düşmesi hedefleniyor.

BENZER DEĞİŞİMİ ŞİMDİ AYDIN VE DENİZLİ'DE YAŞAYACAĞIZ

Bölgedeki iş dünyası temsilcileri otoyolun özellikle Aydın ve Denizli'de büyük bir değişime neden olacağı görüşünde.

Konuya ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Aydın ve Denizli'nin, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında ulaşımı sağlayan kara yolu koridorunda bulunduğunu söyledi. Bölgedeki ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan güzergahın önemine değinen Kestelli, "Günümüzde en değerli şey zaman. Aydın-Denizli Otoyolu'nun hizmete açılmasıyla iki kent arasındaki mevcut ulaşım süresi yarı yarıya azalacak. Ayrıca İzmir-Antalya süresi 3,5 saate inecek. Bu önemli yatırım ticaret ve turizm anlamında bölgeye yeni bir dinamizm getirecektir. İstanbul-İzmir Otoyolu açıldığında bu sadece bizim şehrimize değil geçtiği güzergahtaki tüm kentlere ekonomik açıdan değer katmıştı. Benzer bir değişimi şimdi Aydın ve Denizli'de yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

FAYDASINI KISA SÜREDE GÖRÜRÜZ

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de Denizli-Aydın Otoyolu'nun bölgenin gelişimine önemli katkı sağlayacağına ifade etti.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun açılması, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın büyütülmesi, İzmir Alsancak Limanı'ndan Ro-Ro seferlerinin başlaması ve İzmir-Çandarlı Otoyolu'nun hizmete açılması gibi çalışmaların İzmir ve Ege Bölgesi'nin ticari gelişimine büyük katkı sağladığını aktaran Özgener, şunları kaydetti: "Tüm ulaştırma yatırımları, kentimizden bir lojistik üs olarak faydalanan Denizli ve Aydın başta olmak üzere komşu illerimizi de olumlu etkiliyor. Yatırımların somut faydalarını kısa zamanda görüyoruz. Ulaşım kolaylığı kentimizde ticaret hayatının daha da zenginleşmesini, yatırım yapmanın daha elverişli hale gelmesini ve özellikle turizmin gelişmesini destekliyor. İzmir-Denizli aksı gerek barındırdığı kültürel miras değerleri, gerekse turistik zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin her zaman ilgi odağındaki bir bölge oldu. Projenin tüm etapları tamamlandığında İzmir ve Antalya gibi ülkemizin iki önemli turizm kenti modern bir ağ ile birbirlerine bağlanmış olacak. Ülkemizin ana ihracat kapılarından biri olan İzmir’in, ekonomik anlamda gelişimine hız vermesi için tüm ticari merkezlere kesintisiz ulaşım sağlanmasının oldukça önemli olduğu kanaatindeyiz. İzmir’in Ankara, Çanakkale ile birlikte Avrupa ve Antalya’ya daha hızlı ulaşabilmesi de büyük önem taşıyor."

11 ilçe ve 46 sinyalize kavşak geçmek zorunda kalıyorduk

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ise otoyolun hizmete girmesiyle Denizli'den İzmir Limanı'na ürünlerin daha hızlı taşınacağını vurguladı. Uzun yıllardır beklenen Aydın-Denizli Otoyolu'nun hayata geçirilmesiyle şehir ve sanayi için yeni bir sayfa açıldığını vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Aydın ve Denizli arasında mevcut kara yolu üzerindeki seyahatler hem uzun hem de yorucuydu. Çünkü 11 ilçe ve 46 sinyalize kavşak geçmek zorunda kalıyorduk. Bu durum hem zaman kaybına hem de yakıt tüketiminin artmasına neden oluyordu. Artık Aydın'dan Denizli'ye ulaşım süremiz 55 dakikaya kadar kısalacak. Böylece zamandan ve yakıttan tasarruf edeceğiz. Yapılan hesaplamalara göre, bu sayede yılda 4,5 milyar lira zaman ve 800 milyon lira yakıt tasarrufu sağlanacak. Ayrıca bizim önem verdiğimiz bir diğer nokta ise yıllık karbon emisyonunun 61 bin ton azaltarak çevreye de önemli bir katkı sunması. Yıllık 5,3 milyar lira tasarruf sağlanması hedeflenen otoyol ile aynı zamanda güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmuş olduk."

LOJİSTİK TİCARETİ İÇİN ÖNEMLİ

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de otoyolun tamamının trafiğe açılmasının önemli bir hizmet olduğunu vurguladı. Otoyolun uzun zamandır beklenen hizmet olduğuna işaret eden Ülken, "Gerçekleşmiş olması memnuniyet verici. Her şeyden önce lojistik ticareti için çok önemli. Lojistiğin daha kısa mesafelerde ve daha güvenli bir şekilde yapılması da bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu. Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş da ticari anlamda işlerin gelişeceğini, İzmir'den Antalya'ya kadar turizme katkı sağlayacağını ifade etti.

1.5, 2 SAATTEN 55 DAKİKAYA İNİYOR

Bu hafta içi açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun ardından Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir'den Antalya'ya kadar daha hızlı, güvenli ve konforlu bir otoyol ulaşımı sağlayacaklarını söylemişti.Uraloğlu, Aydın ve Denizli'nin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Otoyolumuz sayesinde Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indiriyoruz. Artık Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede ulaştırmış olacağız. Özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerinin olduğu Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerimize de ulaşımı daha konforlu hale getirmiş olacağız."

İZMİR-ANTALYA 3.5 SAATE DÜŞECEK

Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun ardından Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarını da hayata geçireceklerini belirterek, "Tamamlandıklarında, İzmir ile Antalya arasındaki 580 kilometrelik devlet yolu uzunluğunu sadece 440 kilometrelik otoyola çevirmiş olacağız. İzmir'den Antalya'ya kadar daha hızlı, güvenli ve konforlu, kesintisiz bir otoyol ulaşımı sağlamış olacağız. Böylece İzmir'den Antalya'ya ulaşım süresini 6-7 saatten 3-3,5 saate düşürecek ve iki büyük turizm merkezi birbirine daha da yaklaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

