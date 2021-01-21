Borsa İstanbul’da, bugün (21 Ocak) BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 51,70 47,02 9,95 Halk GMYO 3,87 3,52 9,94 Karsan Otomotiv 4,55 4,14 9,90 Çimsa 21,60 19,92 8,43 Kordsa Teknik Tekstil 20,72 19,22 7,80 Net Holding 4,11 3,84 7,03 Aksa Enerji 9,27 8,67 6,92 Akçansa 20,24 19,10 5,97 Eczacıbaşı İlaç 7,91 7,56 4,63 Selçuk Ecza Deposu 13,33 12,85 3,74 Deva Holding 26,50 25,58 3,60 Pınar Süt 28,68 27,74 3,39 Zorlu Enerji 3,15 3,05 3,28 Netaş Telekomünikasyon 32,26 31,46 2,54 GSD Holding 2,49 2,43 2,47 Enerjisa Enerji 12,64 12,37 2,18 Alcatel Lucent Teletaş 31,16 30,50 2,16 Odaş Elektrik 3,88 3,80 2,11 Emlak Konut GMYO 2,51 2,46 2,03 Tat Gıda 11,25 11,07 1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)