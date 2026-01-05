Polis maaşlarına 2026 zammı belli oldu: Polis memuru ve başkomiser maaşları kaç TL olacak?

Temmuz–Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, polis memurlarının 2026 yılı için uygulanacak maaş artışı netlik kazandı. Binlerce polis, yeni yılda geçerli olacak güncel maaş tutarlarını merak ediyor. Peki, 2026 yılı itibarıyla polis maaşları ne kadar oldu?