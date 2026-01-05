ARA
  Polis maaşlarına 2026 zammı belli oldu: Polis memuru ve başkomiser maaşları kaç TL olacak?

Temmuz–Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla polis memurlarının 2026 yılı maaşları netleşti. Peki, 2026 yılı için polis memuru ve başkomiser maaşları ne kadar oldu?


Temmuz–Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, polis memurlarının 2026 yılı için uygulanacak maaş artışı netlik kazandı. Binlerce polis, yeni yılda geçerli olacak güncel maaş tutarlarını merak ediyor. Peki, 2026 yılı itibarıyla polis maaşları ne kadar oldu?

6 aylık enflasyon farkı belli oldu

6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, 2026 yılında uygulanacak memur zam oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi.

 

Zamlı polis memuru maaşı ne kadar olacak?

Bu rakamın netleşmesiyle birlikte 68 bin 84 lira olan polis memuru maaşı, 80 bin 747 liraya yükselecek.

Başkomiser maaşı ne kadar olacak?

74 bin 490 lira olan başkomiser maaşı ise 88 bin 345 lira olacak.
