Polis maaşlarına 2026 zammı belli oldu: Polis memuru ve başkomiser maaşları kaç TL olacak?

Temmuz–Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, polis memurlarının 2026 yılı için uygulanacak maaş artışı netlik kazandı. Binlerce polis, yeni yılda geçerli olacak güncel maaş tutarlarını merak ediyor. Peki, 2026 yılı itibarıyla polis maaşları ne kadar oldu?
1 6 aylık enflasyon farkı belli oldu
6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, 2026 yılında uygulanacak memur zam oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi.
2 Zamlı polis memuru maaşı ne kadar olacak?
Bu rakamın netleşmesiyle birlikte 68 bin 84 lira olan polis memuru maaşı, 80 bin 747 liraya yükselecek.