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4 yabancı banka Türkiye büyüme beklentilerini revize etti
Piyasalar

4 yabancı banka Türkiye büyüme beklentilerini revize etti

Pandemi en değerli futbolcuları da vurdu: Listedeki ilk 10 oyuncu ve piyasa değerleri
Ekonomist

Pandemi en değerli futbolcuları da vurdu: Listedeki ilk 10 oyuncu ve piyasa değerleri

Volvo, tamamen elektrikli otomobile geçeceği tarihi açıkladı
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Volvo, tamamen elektriğe geçeceği tarihi açıkladı

Bakan açıkladı: Tüm zamanların en iyi şubat ihracatı
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Bakan açıkladı: Tüm zamanların en iyi şubat ihracatı

İşte borsa liginin şubat şampiyonu
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İşte borsa liginin şubat şampiyonu

DSÖ: Salgınının 2021’de sona ermesini beklemek gerçekçi değil
Ekonomist

DSÖ: Salgınının 2021’de sona ermesini beklemek gerçekçi değil

Altın 8,5 ayın en düşüğünü gördü: Beklenti ne?
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Altın 8,5 ayın en düşüğünü gördü: Beklenti ne?

Yüksek fiyat hareketlerine karşı alınabilecek 5 önlem
Girişim / Kobi

Yüksek fiyat hareketlerine karşı alınabilecek 5 önlem

KARDEMİR geçen yıl 60,6 milyon lira kar etti
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KARDEMİR geçen yıl 60,6 milyon lira kar etti

Küresel piyasalarda sert dalgalanmalar devam ediyor
Piyasalar

Küresel piyasalarda sert dalgalanmalar devam ediyor

İstanbul, Ankara ve İzmir için neler yasak neler serbest?
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Hangi ilde hangi kısıtlamalar kalkıyor? İçişleri Bakanlığı detayları açıkladı
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Hangi ilde hangi kısıtlamalar kalkıyor? İçişleri Bakanlığı detayları açıkladı

TÜİK’in yeni başkanı belli oldu
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‘Kontrollü normalleşme’ süreci başladı: İşte alınan kararlar
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‘Kontrollü normalleşme’ süreci başladı: İşte alınan kararlar

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2 Mart 2021
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Üç yıllık şirketini İngiliz YouGov’a sattı

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27 Şubat 2021
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26 Şubat 2021
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25 Şubat 2021
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25 Şubat 2021
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Avrupa’ya doğal ürünler satacak

24 Şubat 2021
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Leasingin 2021 vizyonu

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Otel projesine 30 milyon Euro yatıracak

23 Şubat 2021
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22 Şubat 2021
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‘Bu daha önce görmediğiniz bir şey’: Mars’tan yeni fotoğraflar paylaşıldı

20 Şubat 2021
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