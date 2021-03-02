Şubat ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Kısa çalışma ödeneği Şubat ayı ödemeleri ile ilgili son dakika...Daha fazla oku
Kısa çalışma ödeneği Şubat ayı ödemeleri ile ilgili son dakika...Daha fazla oku
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Türkiye'de sade vatandaş da, KOBİ'ler de, büyük ölçekli şirketler de son dönemde yaşanan fiyat artışlarından nasibini alıyor. Türk Lirası'nın yabancı...Daha fazla oku
İş hayatında psikolojik risklerin en başında gelen “Mobbing (psikolojik yıldırma), son zamanlarda çok sık karşılaşılan bir sorundur. Peki, mobbing nedir?...Daha fazla oku
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 azalışla 1.526,36 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,09...Daha fazla oku
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,81 değer kazanarak günü 1.527,45 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde...Daha fazla oku
Pandemi gölgesinde geçen 2020 lojistik sektörü için hareketli bir yıl oldu. Sınırlarda alınan önlemler, geciken sevkiyatlar, artan maliyetler sektörü hayati...
Artık tüketiciler, finansal işlemlerinde eski yöntemlere göre çok daha hızlı ve efektif çözümler ile sonuçlar sunan fintech’leri tercih ediyor. Fintech...